¡En la madre!...

Es lo que deben estar pensando los federativos de nuestra extraordinaria, magnífica y excelente FMF, dirigida y administrada por Decio de María y Enrique Bonilla, ahora que la situación política se complica y enreda tanto con el mandril nalgas rojas que preside al vecino país del norte.

Todos sabemos que sin el mercado de la nostalgia que la FMF encontró en ese país, su balance no estaría en saldo negro, y andarían con los calzones rotos y dando lástima.

Pues resulta que muy pronto tendrán que dar color y definir de qué lado estarán, porque como vienen las cosas con Trump, no habrá más que de una sopa y entonces todos los mexicanos tendremos que definirnos… o nos unimos… o nos lleva el carajo, y el futbol mexicano no puede ni debe dar la espalda a nuestro país y hacer como si no estuviera pasando nada y seguir mandando equipos y especialmente al Tri a un país que expulsará a miles y miles de paisanos.

Creo firmemente que nuestros federativos deberían ubicarse en este contexto y sin pretexto alguno tomar muy en serio el tema en cuestión, y sin posturas mentirosas y ajenas a la realidad, evitar los estadios gringos, en los cuales, además y como ya lo había yo comentado, seguramente se organizarán grandes redadas en busca de indocumentados y por ende, el ambiente se prestará para exponerse a una confrontación violenta y áspera.

Mientras el fascista nalgas rojas no rectifique (asunto que obviamente no pasará), tendremos que mantenernos más unidos que nunca en todos los niveles y dentro de nuestra capacidad porque a todos se nos vienen momentos difíciles y ofensivos, que no podemos ni debemos recibir ni solucionar solos y desunidos. Hoy más que nunca debemos ejercer nuestro papel de ciudadanos respondiendo al nombre de nuestro maravilloso país, somos los Estados Unidos Mexicanos… y nacimos de una mezcla de razas de nativos y conquistadores… y si este orangután no nos quiere cerca… y pretende levantar un muro… que lo levante él y que lo pague él… que esto sirva para unirnos y demostrarle al mundo que somos capaces de crecer y vivir sin la bendición de imbéciles como Trump.

PD. F… Y… D… T…

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57