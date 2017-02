¿Y el gobierno, 'apá'?

Sé que para algunos, es mucho pedir que papá gobierno, intervenga en asuntos aparentemente nimios y superficiales como el deporte, concretamente el futbol profesional.

Sé que en estos momentos nuestros máximos gobernantes están muy ocupados comprando calzones nuevos por aquello de que Trump se los está bajando constantemente para darles sus nalgadas y exhibirlos internacionalmente, y obvio, no quieren enseñar los chones manchados, pero supuestamente, creo que eso no exime al gobierno de la obligación de mandar a los espectáculos públicos a inspectores, supervisores, visores, policías, etc.), para evitar o por lo menos informar y reportar cualquier anomalía.

Así que no veo porqué los estadios que utiliza la flamante Liga "Muy X", deban ser tierra de nadie, sin ley ni orden alguno, tierra de conflictos y revueltas, de agresiones grupales y de violencia extrema. Incluso algunas de ellas armadas, no entiendo el ominoso, cómplice y vergonzoso silencio de nuestros gobernantes ante lo que ya es una avalancha de infracciones y violaciones no solo al reglamento, sino a nuestras propias leyes.

De Decio de María, FMF y de la Liga "Muy X", no me extraña, ese es su modus operandi, son entes amorfos, irresponsables y expertos en nadar de muertito, pero las autoridades gubernamentales que tienen la obligación de estar presentes en estos espectáculos públicos, ¿por qué no han dicho ni pío de todos estos momentos dramáticos y violentos que se presentan semana a semana en el futbol mexicano? Es imposible que no estén enterados, las imágenes circulan por todo el mundo, ¿qué están esperando estos supuestos vigilantes y guardias de nuestro orden social y de nuestra salud pública? ¿Cuántos muertos necesitan para reaccionar?

LO QUE FALTABA

Ahora resulta que La Volpe, experto en distraer la atención de sus grandes y constantes fracasos, se le fue a Jémez a la yugular señalándolo como "un vendedor de humo", y éste tomó el reto por los cuernos y ya le contestó: "donde quieras, pero los dos solitos".

PD. Y ya del desvergonzado diputadillo Kuri Grajales ni hablamos.

