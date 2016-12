Y en el futbol mexicano… ¿no pasa nada ilegal?

Según publica el periódico español El Mundo, respaldando un documento original de la página Football Leaks, firmado por los colegas P. Guisado y J. Sánchez, “las informaciones publicadas en España han revelado problemas de un futbol alejado de su público. La mercantilización del juego, la multimillonaria burbuja en la que vive, las prácticas entre amorales y delictivas de varios de sus mayores protagonistas… En estos aspectos se detuvo una investigación periodística de ocho meses que deja más de 20 escándalos destapados, un mosaico de las imperfecciones de un sistema que corresponde a las instituciones, ahora, adecentar.”

Esto es solo la punta del iceberg en el futbol español, sin embargo, se sabe que las malas prácticas fiscales y los abusos legales que se están utilizando en la gran mayoría de las federaciones nacionales de futbol alrededor del mundo son escandalosamente ajenas a las leyes locales.

¿Alguien en su sano juicio, conociendo cómo se manipula el futbol mexicano, sabiendo cómo se han convertido en una sola cosa la FMF y nuestras autoridades gubernamentales a lo largo y ancho del país, empezando por Los Pinos, puede pensar que nuestro futbol es ajeno a éstas y otras muchas prácticas ilegales y delincuenciales?...

Perdón pero se los dije… si en el futbol mexicano no ha brotado un escándalo en el seno del mismo, no es porque no exista la más abyecta corrupción, es porque se han conjugado y asociado los intereses más fuertes y poderosos: el gobierno, el capital y muchos medios de comunicación… el trío (im)perfecto para cometer el crimen perfecto en cualquier tema, situación o necesidad de encubrimiento.

Mientras el gobierno necesita de esos medios (dueños del futbol mexicano) para tapar sus porquerías, estos medios podrán seguir explotando a placer y sin recato alguno su juguetito llamado futbol profesional, sin importar reglamentos, normas y desde luego sin importar leyes y procedimientos de ningún tipo, cero investigaciones, cero sospechas, cero leyes, cero exigencias, por eso aunque nuestro futbol vive sumido en la oscuridad, todos juegan al tío Lolo… Todos sabemos la verdad, pero nadie hace nada.

PD. Uuufff… si Football Leaks investigara a nuestro futbol.

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57