A entregar cuentas

1.-Será el próximo lunes cuando Alfredo Castillo tendrá una ¿reunión de trabajo? (no comparecencia) con la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, y con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en San Lázaro, disque para informar el tema olímpico…obviamente esto no es más que una de las clásicas tranzas urdidas por el PRI en complicidad con el Partido Verde Ecologista, para ayudar una vez más al amigo del presidente Enrique Peña Nieto, lo mismo de siempre. Ya basta.

2.-Chivas TV ha sido requerida y tendrá que responder ante la Profeco pagando multas y hasta recargos a los incautos e ingenuos que creyendo en la palabra de Vergara e Higuera, han sido defraudados durante ya casi dos meses, con el cuento que pagando una buena cantidad de dinero podrían ver los juegos de ese equipo, y también deberá anular ciertas clausulas leoninas que se dieron el lujo de plantar en sus contratos, mismas que demuestran la mala fe y comprueban el fraude cometido, con el fin que el nuevo contrato tenga el aval de la Profeco, etc.

3.-Juan Carlos Osorio se mantuvo escondido durante varios meses, después de su ridículo fracaso en aquel imperdonable e inolvidable 7-0 que nos endilgó Chile, y ahora aparece tan fresco como lechuga para dar a conocer la nueva lista del Tri, me pregunto ¿seguirá hablando de vértices y diagramas, y de las mismas payasadas que manejó con singular descaro?, ¿Seguirá con su fracasado tema de la rotación de jugadores como premisa de trabajo?, si no lo hace, implicaría la aceptación que sus teorías no eran correctas, y eso hablaría bien de él.

Si persiste, querrá decir que le vale gorro el gran fracaso de nuestra selección, situación que debería alarmarnos y molestarnos. Ya basta de choro y poses, aquel cuento del plumón rojo y el plumón azul resultó una vergüenza y un ridículo, espero que este técnico que huyó después de la goleada, regrese al Tri con una actitud de hombría y profesionalismo que obviamente no mostró hasta ahora

PD.- Más vale tarde que nunca, digo.

