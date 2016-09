Cosas de la patada

Cómo estará la cosa en Chivas, que para atenuar el tema de las inminentes demandas y sanciones, tuvieron que abrir la chequera y contratar a Pulido, y así matar dos pajaros de un tiro... comprar un buen jugador, y distraer momentáneamente la atención sobre el fraude aún no resuelto de su Chivas Tv .

Soy de los que cree que Pulido puede ser un gran aporte para su nuevo equipo, sin embargo, también creo que para eso, deberá cambiarse el chip de jugador padrotón barato que se ha impuesto, tocar piso, y despues brillar... el tiempo nos dirá el resto.

LAS MISMAS TONTERAS DE SIEMPRE

Se siguen manejando al interior del Tri, a pesar de que supuestamente ya hubo un intercambio abierto, y una charla muy en petit comité, entre directivos, cuerpo técnico y jugadores, lo cierto es que resulta obvio que varios seleccionados siguen pensando que son hechos a mano y mantienen su actitud de semidioses, mamones, engreídos, intocables y perfectos. Por eso no dan ni darán la cara a la prensa, ni se rebajarán a ofrecer comentarios de ninguna especie a menos que sea con sus periodistas cuates y buena onda.

Esa postura berrinchuda y estúpida de culpar de todo a la prensa, y de "castigar" a los que no les lamen los zapatos, es precisamente la clara muestra de que son chiquititos y perdedores, son, como decia mi abuelita, "una punta de niños miones".

EL TEMA 'HOBBIT' BERMÚDEZ

Y esa intención de organizarle "un boteo digital" para conseguirle dinero y sacarlo de la cárcel en donde está por un conflicto de dinero con su ex esposa, me parece algo muy sui géneris y absurdo. Sinceramente creo que hay muchísimos ex futbolistas realmente necesitados de apoyos económicos por motivos más delicados, y ningún ex compañero les ayuda.

Seamos serios, eso de pedir limosna via internet para aliviar a un futbolista profesional que tiene una demanda familiar... es de pena ajena, es vergonzoso y raya en lo impensable.

PD. Pobrecitos mediocres y apocados.

