Ni una cosa ni la otra… sino todo lo contrario

Son varios los equipos que están pasando una crisis de buen futbol en nuestra Liga, el más mediático, es el problema del América, aunque no podemos olvidar al Cruz Azul… y hasta podemos abarcar en este tema al actual campeón, Tigres.

Y me parece que caer en el absurdo de insistir en que estos equipos “están jugando bien y solo les falta el gol”, es inútil y simplista.

En el deporte, y en especial en el deporte de conjunto, no se pueden tomar argumentos y analizarlos por separado… existen situaciones que son indisolubles y que resultan casi como fórmulas matemáticas.

1. No se puede jugar mal constantemente y ganar constantemente.

2. No se puede jugar bien constantemente y perder constantemente.

3. El resultado de los juegos suele ser paralelo al accionar de los equipos, de tal forma que si un equipo juega bien constantemente será mucho más fácil que gane constantemente, y en caso contrario, si se juega mal constantemente, perderá constantemente.

Y precisamente lo que le da sabor y enigma al deporte es que estas reglas lógicas suelen ser rotas inopinadamente, y algún equipo puede ganar jugando mal o perder jugando bien

Pero al final del camino y a pesar de esas excepciones, a mediano plazo… siempre se impondrá esa lógica que indica que los resultados son en la mayoría de los casos, el producto de la forma de jugar… se juega bien, se gana, se juega mal, se pierde.

Por eso me parece absurdo justificarse diciendo que “se está jugando bien, pero que el gol no llega”… O aquel monumento que reza “solo nos falta el gol”, ¿Y? Qué debemos hacer ante tal aseveración…. ¿Aplaudir?...

El futbol es uno solo, y el gol suele ser producto de “acciones bien ejecutadas por la mayoría de los jugadores, la mayoría del tiempo”… Aferrarse a las excepciones y engañarse solitos y tratar de engañar al aficionado con frases como “jugamos bien y solo nos falto el gol”, está bien para una vez cada año, pero no para justificarse permanentemente como lo hace el fracasado de La Volpe, quien no se cansa de decir estupideces como “no estoy intranquilo, porque aunque perdimos, el rival no fue superior a nosotros”…. Prosa barata engañatarugos.

PD. El América está jugando muy mal… así de simple.

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57