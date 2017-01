El mismo circo…

Que si Codesal… que si fulanito…que si sutanito, este tema del arbitraje en el futbol mexicano es cíclico y reiterativo, cambian los nombres y apellidos, pero al final del camino siempre es lo mismo, ¿y saben ustedes por qué?... Porque el problema no es un árbitro o el otro, o el de más allá, el único y verdadero problema del arbitraje mexicano es que le falta autonomía e independencia, mientras el arbitraje en el futbol mexicano esté sometido y sea dependiente del pulpo de mil cabezas que controla absolutamente todo en nuestro futbol, seguiremos padeciendo arbitrajes de muy mala calidad.

Lo he repetido hasta el cansancio, pero es la verdad… el origen de todos los males y todos los bienes que aquejan al futbol mexicano es su total y absoluto control por parte de Televisa.

Para que el arbitraje mexicano mejore, es indispensable que se corte el cordón umbilical con la FMF, los árbitros necesitan ser autónomos e independientes, necesitan oxígeno y libertad para cometer sus propios errores y disfrutar de sus aciertos de manera absolutamente ajena y por separado de lo que pase en la FMF en otros temas y en otros asuntos.

Es absurdo seguir jugándole al Tío Lolo, todas absolutamente todas las comisiones que conforman la FMF se palomean en Televisa; para bien o para mal así es, decir otra cosa me parece insultante y estúpido, y la Comisión de Arbitraje no es la excepción.

Me pregunto porqué diablos es la Liga y la FMF la que determina y nombra a los directores de la Comisión de Arbitraje, en este caso al Sr. Iñárritu. Nadie me quita de la cabeza que existe dependencia y agradecimiento para quien te nombra y te paga (por cierto, muy pero muy bien)... es obvio que tienes que responder no ante tus compañeros árbitros, ni ante la afición, ni ante ti mismo… la presión que desvirtúa tu trabajo viene directa de quien te paga, y de quien le paga a tu jefe.

Este es oootttrrrooo ejemplo de cómo nuestro futbol depende absoluta y totalmente de Televisa, para bien o para mal, pero así es.

PD. Ni le busquen.

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57