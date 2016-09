La clase y la educación no se compran

Esto viene a colación, porque me parece muy triste, y hasta vergonzoso, escuchar a Miguel Herrera diciendo cosas como esta: “los conozco y me queda claro que muchos no están cómodos por no saber quién inicia (obvio a varios seleccionados)… yo estoy listo para tomar al Tri si me lo piden… no dejé el puesto por falta de capacidad, sino por un error mío y otro de la FMF”.

Así o más zopilotero… qué pena me da El Piojo, pensé que con el tiempo, los viajes, el roce con cierto tipo de personas, el dineral que ha ganado y que le permitiría darse un bañito de cultura general, etc,… habría crecido y habría mejorado su personalidad y su ética profesional, pero compruebo que el dinero compra muchas cosas, pero no garantiza educación ni clase… es obvio que Miguel Herrera sigue desubicado… no crece.

No es él, ni es el momento, y mucho menos son las formas para que empiece a zopilotear a Osorio. Una cosa es que parte de la prensa (entre ellos yo) pensemos que Osorio debe irse ya del Tri, y otra muy diferente, que un técnico en funciones, especialmente el técnico anterior que fue corrido del Tricolor por su mal comportamiento, se le deje ir a la yugular a Osorio y de paso embarre sin dar nombres, a un grupo de seleccionados que en este momento trabajan con el colombiano. Esto meterá ruido en el ambiente de la selección indudablemente.

Y conste que no es cuestion “de fondo”, porque la verdad sabemos que efectivamenmte hay un grupo de divas y lidercillos en el Tri que no quieren a Osorio, y serían felices si lo corren. Es cosa “de formas y sobre todo, de tiempos. Estas palabras y actitudes de Herrera en este momento huelen muy mal… no cabe duda de que “el que nace para maceta… no pasa del corredor”.

Concretamente pienso que si en algun momento Herrera tuvo oportunidad de regresar al Tri, con esas declaraciones quedaría eliminado de esa lista de probables.

PD. Con esos amigos, colegas y seleccionados… ¿Para qué quiere enemigos Osorio?... Digo.

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57