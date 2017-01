Bien por la Disciplinaria

Que finalmente se decidió por respetar el reglamento del torneo y sancionó al asqueroso Novaretti con 6 juegos, por la corrientada de haberle escupido en la nuca a un rival. Afortunadamente esta comisión aguanto la presión de los socios y cómplices de la familia Martínez, ambos inmiscuidos en este juego de carácter muy íntimo, y ante las evidencias del caso, no les quedó otro remedio que castigar al infractor.

Después de haberlo visto escupiendo a un rival, ya no me extrañó escuchar a Novaretti mintiendo cínicamente al decir que no lo había escupido, sino "solo le soplé". O sea corrientito, cínico y mentiroso. Por cierto, me queda claro lo que pienso de este tipo de contubernios y escandalosa complicidad familiar imperante en el futbol mexicano... qué manera de nadar de muertito del Pachuca, su silencio ante el evidente escupitajo de Novaretti fue quizá más vergonzoso que el mismo escupitajo... viva la multipropiedad.

TE LO DIGO JUANA PARA QUE LO ENTIENDAS 'CHANA'

Me parece que es muy claro el conflicto de intereses que surge cuando el técnico del Cruz Azul trabaja como periodista para el diario Marca... ¿Reportear, comentar y opinar del torneo mexicano siendo técnico o empleado de uno de los equipos competidores?

QUÉ BROMITA TAN ESTÚPIDA

La que planearon los dos dirigentes de Chivas.

Ni quién les crea que permanecerán calladitos, calladitos durante todo este torneo, su ADN les dicta aparecer Y aparecer, aunque para ello necesiten exhibir su desvergüenza comprobada. Son adictos a la promoción personal y para ello suelen recurrir a cualquier cosa, incluso la desfachatez y la mentira.

Vergara e Higuera están planeando algo referente a esos boletines de prensa que anuncian su silencio, los tipos no dan paso sin huarache, aunque finalmente solo prometieron no dar conferencias de prensa ni aceptar entrevistas... pero nunca se comprometieron a desprenderse de las redes sociales... en fin, más pronto cae un hablador que un cojo... al tiempo.

PD. "Juega limpio... siente tu Liga"... ajá.

