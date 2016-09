Juan 'Cambios' Osorio no sabe de futbol

Y como nuestros directivos, federativos, y la mayoría de los dueños tampoco saben del tema, el resultado es ese desmadrito llamado futbol mexicano que camina de milagro... exactamente igual que el mismísimo país, sobrevivimos de milagro, gracias a que Diosito y la Virgencita de Guadalupe en su inmensa misericordia nos ubicaron en un lugar privilegiado del planeta.

Osorio con sus ideotas dizque revolucionarias y absurdas, atenta contra la esencia misma del futbol.

El futbol es un deporte de conjunto (junto con), y además, es de absoluta y permanente improvisación, y por lo tanto, requiere forzosamente de un gran entendimiento y sincronización entre quienes forman "un equipo". Es indispensable que trabajen el mayor tiempo posible juntos para que se conozcan hasta con los ojos cerrados, y por lo tanto, la lógica más elemental nos indica que mientras más tiempo practiquen y jueguen juntos los mismo futbolistas, es más probable que consigan esa conjunción y entendimiento.

Así de fácil y sin vueltas absurdas... este pensamiento no está patentado ni es un invento de nadie, es algo que se llama sentido común... es algo lógico y sencillísimo, y por lo tanto cuando un técnico llega a tratar de impresionar a los idiotas con ideotas y teorías que van en sentido contrario a este principio, el resultado no puede ser exitoso, y menos en una "selección" en donde los tiempos son muy cortos para tratar de obtener esa conjunción en futbolistas que normalmente no juegan juntos, y por tanto, hay que trabajar a paso acelerado para tratar de encontrar ese entendimiento lo mas pronto posible.

Otro factor que se violenta con las ideotas de Osorio es el de la sana competencia, ya que al existir esa rotación, finalmente todos saben que llegarán al primer equipo.

Y ya para qué hablar de esa idea de poner a tantos jugadores fuera de su posición habitual... qué necedad y qué exhibicionismo de este engaña tarugos.

PD. Adiós, Juan Cambios Osorio.

