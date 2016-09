Después del 3-1 a El Salvador… nada cambió

Por más que los vendedores de humo, y los medios a los que les urge que el Tri mejore su rendimiento y sus actuaciones para poder vender nuevamente sueños de grandeza, inicien desde ya una campaña de “control de daños” con frases huecas y a modo, y salvo su mejor opinión amigo aficionado, a mí me parece que después del 3-1 contra El Salvador nada ha cambiado y mucho menos mejorado.

Si en condiciones normales, El Salvador, con todo respeto, debería ser un rival, promedio, en sus actuales circunstancias no representa ningún obstáculo en ningún sentido, másallá del gravísimo riesgo de un seleccionado mexicano fracturado ante las entradas tan mala leche y francamente criminales de varios salvadoreños, que lamentablemente no pueden dejar de lado sus complejos de inferioridad y se dedicaron a intentar lesionar a los mexicanos, contando para ello, con una pésima actuación de un árbitro sin experiencia ni personalidad para cubrir este tipo de juegos normalmente pasaditos de rosca.De qué presumir o de dónde agarrarnos para gritar y festejar si no hubo rival. Para nada señores futbolistas, este triunfo frente a El Salvador no tiene ningún mérito ni encierra alguna esperanza de mejoría, no se engañen ni intenten engañar a nadie... compórtense como profesionales dignos, ustedes mejor que nadie, saben que lo que digo es cierto… este 3-1 no cuenta para nada… sean hombrecitos y déjense de payasadas.

Por otro lado, está la conducta extracancha que muestran algunos seleccionados, situación que les guste o no, es una conducta equivocada y que lamentablemente no ha cambiado, pues seguimos viendo esas poses de señorita y esa conducta de “pinche prensa no me merece” en varios jugadores. Les guste o no, y al margen de que algunos periodistas no seamos de su agrado, ahí está el publico que necesita y quiere verlos crecer y comportarse como hombres y no como globos… infladísimos y mamones, ya párenle a su estupidez y crezcan como personas.

PD. Fuera complejos.

carlos.albert@milenio.com

twitter@calbert57