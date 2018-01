¿Morisette?

Antier Víctor Valdés le dijo adiós al futbol. En realidad, como Andrea Pirlo, Ricardo Kaká y tantos otros, se había retirado de facto muchísimo antes, cuando lo perdimos del radar. En concreto apagó la luz en marzo de 2014, fatídica noche en que se lesionó tras atajar torpemente un tiro libre del Celta. Valdés no había renovado con el Barça y sin embargo mantuvo la titularidad en la segunda vuelta de la 2013-14, a seis meses del vencimiento de su contrato.

No fue un caso aislado. Alexis Sánchez, Mesut Oezil y Jack Wilshere son titularísimos en el Arsenal, a pesar de que el 30 de junio quedarán libres. No es que Arsene Wenger sea un pan y que viva en un mundo distinto, que también. El perverso José Mourinho cuenta con Juan Mata, Ander Herrera, Daley Blind y Marouane Fellaini, aunque se le vayan gratis a final de temporada. Giorgio Chiellini, Mario Balotelli, Stefan de Vrij, Fernandinho y Emre Can seguirán en planes de Juventus, Nice, Lazio, Manchester City y Liverpool, lleguen o no a un acuerdo de última hora para renovar sus respectivos contratos.

Borussia Dortmund exprimió hasta el último segundo del contrato de Robert Lewandowski. PSG hizo lo propio con Zlatan Ibrahimovic. La lista es interminable, aunque Matías Almeyda mienta con que “en cualquier parte del mundo, el jugador que le quedan seis meses de contrato no juega más... Es entrenar un jugador para que se vaya a otro lugar... Otro entrenador, otros clubes lo apartarían...”

Si Guadalajara fuera una institución normal, le habría ofrecido lo necesario a su jugador para evitar que se le fuera gratis. Si el futbol mexicano fuera una liga normal, los rivales del Guadalajara se estarían pegando por llevarse sin costo a un seleccionado nacional en seis meses.

Ocurre que el único protagonista normal de caso Alanís es el propio Oswaldo Alanís. Un jugador tan normal que ningún director deportivo de las grandes ligas europeas ha convencido a su presidente de abonar los centavos que reclama Jorge Vergara para liberar antes de tiempo a su defensa central.

