Monstruo de ocho cabezas

La Albiceleste: Maradona, Batista, Sabella, Martino, Bauza, pfff... Por primera vez en su carrera como seleccionado, el mejor futbolista de la historia (pero no de la historia de los Mundiales) tiene a un técnico capacitado para ayudarle. Sin embargo, nunca estuvo México menos lejos de Argentina. 1993, 2006, 2007, 2010... Rusia parece un lugar indicado para al fin cobrarle alguna deuda.

Bialo-czerwoni: Grosicki, Zielinsky y compañía no están mal. Pero Polonia necesitaría a cuatro Lewandowskis para poder intimidar a México.

Les Bleus: Pogba, Griezmann, Mbappé, Dembélé... No hay equipo (club o selección) con semejante calidad y cantidad de recursos en cada línea. Pero su juventud es excesiva: mejor enfrentarlos ahora que en Qatar, donde ya no habrá quién los pare.

La Canarinha: Un once de memoria. Equilibrio. Vértigo. Neymar. Sed de venganza gestada durante cuatro años tras sufrir la peor afrenta de todos los tiempos. Hace muchos Mundiales que un equipo no presentaba tantos argumentos para ser campeón como Brasil. Aunque igual le temblarán las piernas si le toca bailar otra vez con nosotros los feos.

Die Mannschaft: Apenas en tres de los últimos 13 Mundiales, Alemania no quedó campeón, subcampeón o tercero. Sin embargo, bien hará en estudiar los errores de los últimos campeones del mundo. Francia no metió ni un miserable gol en 2002. Italia no pasó un grupo con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda en 2010. España dio pena en 2014. Cerrarle la puerta a Ter Stegen, Weigl, Goretzka o Sané por respetar a sagradas vacas de un pasado glorioso es una mala idea que México debería aprovechar.

De Rode Duivels: Kevin de Bruyne y Eden Hazard son, debatiblemente, los mejores futbolistas de la Premier League. Dries Mertens ha sido, sin temor a equivocaciones, el más destacado de los jugadores del líder de la Serie A. Courtois, Alderweireld y Lukaku están, con poco lugar a dudas, entre los cinco mejores del mundo en sus respectivas posiciones. El amistoso en Bruselas puede hacer daño si se subestima a un equipo que en Rusia sí saldrá con defensas.

Sbornaya: Si por tercer Mundial consecutivo a México le toca el grupo del anfitrión, habrá que sospechar si dios es mexicano.

A Selecçao das Quinas: Viejos que lo ganaron todo, jóvenes que no ganarán menos y un súper hombre que no morirá sin brillar antes en un Mundial. A Portugal, mejor ni en pintura.

