9 apuntes bajo la lupa

1 PARA LOS QUE CREEN. Que el monopolio del error lo tienen los árbitros mexicanos, los invito a ver la jugada del juego entre el Betis y Barcelona de la Liga española. El juez del partido y su auxiliar no se percatan, en la misma jugada, de un claro penal sobre Neymar y un balón que ingresó medio metro en el marco andaluz. Alejandro Hernández es el nombre del silbante, por si usted le va al Barça y le quiere mandar algún recado.

2 NO CONCUERDO. Con la famosa frase, dicha por algunos comunicadores, de que el árbitro “no quiso ver” determinada falta, pero no le hallo explicación a que Érick Yair Miranda se abstuviera de sancionar la evidente infracción del arquero del Veracruz, Melitón Hernández sobre la humanidad de Silvio Romero.

3. RESULTA QUE. América ya le ganaba 1 a 0 a los escualos y el juego estaba dibujado para el contragolpe azulcrema. Se desprende el Chino por el centro totalmente enfilado al arco y el meta jarocho cambia su trayectoria y lo empuja de manera nítida, malogrando una oportunidad manifiesta de gol por lo que debió ser expulsado.

4 A VECES. Me queda la impresión que los señores asesores de los jueces en México dan instrucciones que no van de acuerdo a las leyes del juego. Esto se hace más evidente cuando de equipos que se quejan recurrentemente del arbitraje se trata. Veracruz es de esos y quizá por ello no se aplicó la regla a su guardameta.

5 EXCELENTE. La apreciación del golpe de Edwin Cardona sobre Fernando Navarro en el Monterrey ante León. Toño Pérez Durán lo botó y apenas era el primer tiempo. La evidencia televisiva le concede toda la razón al silbante.

6 REAPARECIÓ. En La Comarca Lagunera el árbitro Fernando Guerrero en el cotejo entre Santos y Puebla. Lo hizo con la solvencia que le conocemos y ojalá deje ya de querer hacer amistades en la cancha y se consolide como el mejor silbante de México.

7 AL TOLUCA. Le invalidaron un gol que parecía correcto al minuto 38 en su duelo ante Pachuca. Efraín Velarde la metió, pero el juez Óscar Mejía lo anuló a señalamiento de su asistente.

8 CÉSAR RAMOS. Anda en Europa invitado a un curso de FIFA. ¡Enhorabuena, y que aproveche!

9 EL DICHO DE LA SEMANA. Lo dijo Roger Federer, tras la tórrida final ante Nadal: “Si en el tenis hubiera empates, me gustaría compartir este trofeo con Rafa”. Monumento al fair play.

