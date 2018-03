Sábado de gloria

“La herramienta más educativa que yo he tenido ha sido a través del deporte. He aprendido a aceptar la derrota, que otro es mejor, a levantarme tras no haber hecho bien las cosas, esforzarme para hacerlo mejor…”

Pep Guardiola





Regresa la Liga Mx después de un periodo de descanso y una fecha FIFA llena de dudas y contrastes. Podremos ser testigos de la lucha por la permanencia en la Primera División en su última edición antes de la suspensión del descenso.

Veracruz, Lobos BUAP, Atlas y Querétaro aún se encuentran en riesgo de perder la categoría, siendo el equipo del puerto el que cuenta con las mayores probabilidades de sufrir el descenso.

El conjunto de los Tiburones necesita poder alcanzar al menos 15 puntos de los restantes, jugará tres partidos en casa de los cinco que le resta; sin embargo, su panorama no es muy alentador debido a la falta de un equipo que pueda sustentar las aspiraciones de una afición que se ve resignada ante un nuevo fracaso para esta histórica franquicia.

Lobos BUAP solo deberá conseguir siete puntos en lo que resta el torneo para poder garantizar su permanencia, y comenzar a pensar en consolidar una franquicia siendo un trampolín para la construcción de un proyecto sólido para este equipo.

Y ahora hablemos de los ocho equipos que pelearán por conseguir el título de este torneo, en donde Santos, Toluca, América y Tigres necesitarán de un par de victorias más para ratificar su dominio en la Liga y prepararse para disputar por el campeonato en una edición más de la llamada Liguilla del futbol mexicano.

Es de destacar el gran trabajo que han realizado Robert Dante Siboldi y Hernán Cristante que sobresalen por encima del resto de los equipos y que han sabido capitalizar las oportunidades que se les han presentado en el inicio de sus prominentes carreras. Y es que el tema de Santos no es una cosa menor, dadas las condiciones con la que inicio este torneo y en donde para los de La Comarca era vital salir de una zona que hasta ese entonces comprometía la franquicia.

Y qué decir del trabajo de Hernán, que a través de la conformación de un cuadro sólido basado en el sacrificio y la competencia ha logrado el convencimiento de una plantilla que parecía apática y con pocas posibilidades de lograr éxito, ante otras potencias futbolísticas. En fin, regresa esta Liga con un platillo no menor ni insignificante. El clásico joven del futbol dará pie para volver a meternos de lleno en esta etapa culminante, en donde muchos se juegan su permanencia en sus respectivos equipos o simplemente la consolidación de lo que han venido cosechando a lo largo de este torneo. Así que, ¿alguno de ustedes se atrevería por apostar por alguna sorpresa?

Hasta la próxima…

