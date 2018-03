Lástima, Margarito

“La concentración siempre ha sido un mensaje importante en mi discurso. Cuando los jugadores salen del vestuario, siempre es lo último de lo que les hablo. El futbol es cada vez más un ajedrez y en el ajedrez, si pierdes un segundo la concentración, estás muerto”

Sir Alex Ferguson

Nerviosismo, intranquilidad y desesperación es lo que refleja David Patiño tras su mal paso en Pumas, que hacen ver la inmadurez de un técnico que venía reflejando buenas acciones al conformar un equipo que se ha caído a pedazos, evidenciando carencias que lo dejan desnudo e indefenso para encontrar en algunas “excusas” una posible respuesta.

De la fecha uno a la seis, Pumas logró cuatro victorias y dos empates con 11 goles a favor y cinco en contra con una diferencia de más seis. De la fecha siete a la 11 tan solo ha podido conseguir un punto de 15 posibles, que sumado a la paupérrima actuación de quedar en el último lugar de la tabla general es una señal inequívoca de que algo anda mal, indudablemente.

Las carencias de una defensa tan frágil, aunado a la Nicodependencia de este equipo, pueden denotar la mediocridad de un club que no ha podido estabilizar los resultados y el accionar en todas sus líneas. Hemos sido testigos de los ataques directos a una directiva que está cansada de recibir las quejas de sus aficionados, pero no debemos olvidar que Pumas fue uno de los equipos que mejor se reforzó esta temporada.

¿Acaso Ares de Parga no ha tratado de remodelar en todos los sentidos a este club?, no solo en la parte de infraestructura, también en su modelo de fuerzas básicas, así como de reconstruir una filosofía que parecía enterrada y en donde otros clubes han sabido retomar este modelo.

Pumas se encuentra cabizbajo y sin ideas, y qué decir del manejo interno de un técnico que, por decir malas palabras, piensa que se ganara el respeto de sus jugadores y de la afición envolviéndose en la burda idea de defender lo indefendible. ¿Cuándo será el día que copiemos lo bueno y ahora que está de moda el tema del coaching, también tengamos técnicos preparados hasta para dar una conferencia de prensa?

Hoy el discurso de Patiño se ha desgastado y de una manera muy rápida, buscando culpables en la prensa por no ver el vaso medio lleno, y por no solapar la mediocridad en la que hoy viven. Así que veremos qué pasa en el estadio Azul con uno de los equipos que les tiene tomada la medida históricamente, pero que también acostumbra revivir a los muertos para devolverles la oportunidad de seguir con un proyecto que no les da ni les dará frutos, y en donde jugadores como Pablo Barrera empiezan a denotar esa falta de liderazgo. Veremos entonces qué pasa con esta institución que de a poco ha perdido el colorido y el respeto que en algún momento llegó a tener, y donde otros clubes ya los comienzan a aventajar.

