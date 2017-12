En el futbol como en la vida, todo puede pasar

“Quiero ver si puedo dar vuelta a la historia”

El armado de los equipos poco a poco se va cerrando y se va dando forma a lo que será el Clausura 2018 con la supuesta hegemonía de los equipos del norte, donde parece nos vislumbrarse ningún guapo capaz de arrebatarles la exquisita costumbre del protagonismo adquirido en las últimas finales.

Y es que ni América, Cruz Azul, Chivas y Pumas pareciera que puedan aproximarse a la estructura que presentan Tigres y Monterrey. Sin embargo, no debemos olvidar que en el futbol mexicano todo puede ocurrir, y con el pasar del tiempo algo ha quedado muy claro en nuestra particular Liga, y es que cualquier le puede ganar a cualquiera, ¿a poco, no?

América es el equipo que se acerca más para competirle a la División del Norte, pues la estructura que mantiene en su medio campo no puede negarse que le ha dado frutos en los últimos años. Si bien su ofensiva no fue garantía en la última Liguilla, también es cierto la enorme cantidad de bajas que tuvo por lesión y que disminuyó su efectividad. La solidez y seguridad que mantiene en su portería, aunado a la experiencia de Miguel Herrera. harán de este equipo nuevamente un rival a temer en cualquier circunstancia.

Cruz Azul es una de las mayores incógnitas a mi parecer, pues la casi nula respuesta para reforzar un equipo debilitado y sin punch en la última línea, me parece que no podrá depender del todo de su ahora técnico Caixinha, quien es sin duda el mejor acierto de la directiva, pero que se queda corta una vez más ante la falta de talento en cancha.

Si Caixinha puede despertar el hambre de gol de jugadores como Cauteruccio, Mena y Rodríguez, quizá podamos hablar de un equipo sólido, aunado a la posible incorporación de Santiago Giménez, quien por sus condiciones podría convertirse en el ansiado referente de este equipo. Así que debemos por esta incógnita llamada Cruz Azul en su último año en el estadio Azul.

Chivas es otro equipo que me parece intercambiar tuercas, o como quien dice tapar un hoyo para destapar otro. Pues sus incorporaciones dejaron una terrible incógnita por conocer si este equipo será capaz de continuar compitiendo al tú por tú contra las nóminas más poderosas. La tranquilidad con la que se dejan ver a varios de sus integrantes, haría sospechar en que el equipo no mostrará una cara diferente a la de otros torneos y vivirán un rato del campeonato logrado.

Pumas es el equipo que mayor necesidad de reforzarse tenía y aunque los del Pedregal parecieran estar confiados en salir de ese tobogán llamado descenso, su situación pareciera crítica al no tener margen de error y que desde el primer minuto deberán entender rápido la situación en la que se encuentran. Los refuerzos parecieran prometedores a secas, pues salvo por Alustiza no encuentro jugadores de verdadero peso.

Dicho esto pareciera no tener argumentos sólidos que pongan a temblar a los equipos regiomontanos, pero ya saben en el futbol todo puede pasar.

Hasta la próxima…

twitter@AlbertoRomeroMP