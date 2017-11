¿"On’ta" la Liguilla?

“El talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno”

Pep Guardiola





Año con año, los aficionados al futbol mexicano esperamos esta bendita etapa donde podemos encontrar un futbol más aguerrido y, sobre todo, emociones al límite que nos llevan a disfrutar lo mejor de este deporte en las diferentes plazas que viven la pasión de este minitorneo, donde la principal vertiente es ganar o morir.

La majestuosa forma en que los equipos muestran su futbol, en esta ocasión se ha disuelto y no hemos podido ver el futbol acostumbrado en estos torneos. Las primeras series se muestran insípidas y falta de emociones que permitan un mayor espectáculo a la afición.

La serie más destacable, sin lugar a dudas, resulta entre América y Cruz Azul, el llamado clásico joven del futbol mexicano, donde La Máquina busca deshacerse del yugo americanista que tras el golpe de aquella final ha vivido una situación anómala para la relevancia de este club y de su afición. El equipo más por impulso que por capacidad ha dado muestras de unión y de deseos por romper con ese maléfico que ha venido arrastrando y que tiene la mejor de las oportunidades para demostrar, no solo la valía de este club, que por cierto jamás estará en duda, sino el sentido de trascendencia de cada uno de los jugadores de este equipo. Así que confiemos que las emociones hayan sido guardadas para el estadio Azteca.

León y Tigres disputarán, a mi parecer, la serie más pareja de esta ronda. Estos dos equipos han demostrado a lo largo del torneo el hablarse de tú con el gol. La mística que muestran estas dos escuadras puede garantizarnos un estilo de juego de ida y vuelta, donde los esmeraldas no se darán por vencidos y pondrán en sumos predicamentos a los dirigidos por Ferretti. La presión de los “Ti-gue-res” en su propio estadio será un factor que puede ser determinante de no contar con un resultado favorable en los primeros minutos, y que puede llevar a la desesperación de no surgir alguna individualidad por parte de alguno de sus enormes jugadores.

En el mismo, en el norte del país seremos testigos de una masacre... Muy a mi pesar, el cuadro de los rojinegros se verá superado indiscutiblemente por ese gigante llamado Rayados, que de no confiarse superará esta instancia sin mayor problema. La verticalidad y juego de conjunto que por momentos muestra La Pandilla hacer ver que superará al equipo de Rafa Márquez, en su intento por romper ese maleficio de millones de años sin coronarse. Así que no esperemos un milagro para los de La Minerva, ya que su futbol alcanzará para estos cuartos de final.

Por último, la serie entre Toluca y Morelia puede darnos muestras de una posible remontada, pero no descartaría que el cuadro rojo saque su mejor despliegue de futbol y pueda dar el campanazo en plena Valladolid. Sin embargo, la concentración de un equipo que ha mostrado a lo largo del torneo, que su mejor futbol se basa en el juego de conjunto y en la estructura de su aparato defensivo, puede brindar una gran sorpresa a más de uno en esta Liguilla. Veremos finalmente de qué está hecho el Morelia para asumir la serie, que de superarla se convertirá en un equipo sumamente difícil de vencer.

Así que preparémonos para sufrir o gozar este fin de semana y encontrar la tan ansiada emoción en esta serie de Liguilla a la que nos tienen acostumbrados. Mis pronósticos, por si estaban con el bendito pendiente, son; la legión rayada del norte avanza sin problema; hay de fieras a fieras y los melenudos lo van a demostrar, mientras que la monarquía impedirá cualquier intención del diablo por celebrar su centenario.

En cuanto a la última serie que les digo; el corazón me gana y la esperanza no morirá jamás.

