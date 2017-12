La historia de un referente llamado Tigres

“Tigres es un sentimiento que no entienden en la colonia Del Valle”

Roberto Hernández Jr.

(Don Rober)

Tigres ha dado un paso importante para convertirse en uno de los máximos referentes de nuestro futbol. Nadie puede cuestionar la ola de éxitos y hegemonía que ha venido desarrollando a lo largo de la última década, en donde ha demostrado ser uno de los equipos más exitosos de esta década.

Entrar en la engorrosa polémica de qué equipos son grandes, sería vaticinar un cúmulo de inequívocos pretextos, más que argumentos, comparados con un entorno fuera de contexto, pues sería ridículo e infame hablar de grandeza cuando ves por tu pantalla un partido entre el Madrid y el Barcelona o un partido de la Liga inglesa.

Tigres, hoy por hoy, es un referente y que nadie dude de eso, comenzando a ganar adeptos fuera de la gloriosa ciudad de Monterrey y tatuando de por vida a su archirrival deportivo, convirtiéndose en un equipo a seguir por su consolidada estructura. A muchos puede o no gustarnos su forma de juego, inclusive puede cuestionarse si Tuca explota su verdadero potencial, pero nadie puede cuestionar el orden y el imperante estilo que hace temer a cualquier equipo en la actualidad.

Sus referentes cada vez cobran mayor relevancia, comenzando por el ingeniero Rodríguez, quien ha tenido la paciencia y confianza en la consolidación de un proyecto, pasando por la asesoría de un hombre del nivel de conocimiento de Miguel Mejía Barón y la dirección estratégica de un hombre que sabe sacar el mejor provecho de las circunstancias, como lo es Ricardo Tuca Ferretti. Jugadores que se van convirtiendo de a poco en indudables emblemas como Damián Álvarez y qué decir de su máximo ídolo mediático, André-Pierre Gignac, que ha puesto en la órbita a este gran equipo.

Veremos hasta dónde pueden llegar y cuál será el siguiente paso de este gran equipo, en lo que pareciera vislumbrarse lejana una época de decadencia, y que más bien se perfila a una consolidación en todos los sentidos que permita llevarlos a otro nivel. Esperamos que la internacionalización pudiera ser el siguiente paso y le alcance a este equipo a conseguir un logro verdaderamente trascendental para el futbol mexicano.

A esa enorme afición que hoy se encuentra feliz, nuestro reconocimiento por el gran apoyo mostrado a lo largo no solo de esta temporada, sino de los momentos más amargos sufridos en aquel descenso y que supieron esperar para ver consolidado un proyecto que hoy pueden presumir.

En fin, hoy queda festejar no solo este campeonato sino la consolidación de un proyecto que no le pide nada a nadie, y que parece durará por varios años más. Bienvenido sea Tigres a los primeros planos y que sepa su directiva la gran responsabilidad de mantenerlo de manera constante en los primeros sitios, peleando siempre por ganar y por demostrar que Tigres no es solo un equipo local y sí un sinónimo de éxito, enfundado en el respeto de los valores del futbol para trascender en todos los ámbitos, eso señores sí los podría llevar a conseguir la tan ansiada grandeza.

