Cruz Azul: Nunca esperan nada de ti y aún así logras decepcionarnos

“Ganar queremos todos,

pero solo los mediocres

no aspiran a la belleza”.

Jorge Valdano

Concluyó el Draft o Régimen de Transferencias 2017 del Futbol Mexicano, destacando la tardía desafiliación de Jaguares de Chiapas y la escasa o nula reacción de muchos clubes por poder tener un equipo competitivo, sobresaliendo nada más y nada menos que el conjunto de La Noria.

Así es, una vez más Cruz Azul luce como el bufón de la opinión pública. De la mano de Eduardo Yayo de la Torre fuimos testigos de la nula capacidad estratégica y de negociación.

¿Acaso, ya se le olvidaría al Yayo que pelearán por el no descenso las próximas dos temporadas y que tendrán una olla de presión tras no calificar en los últimos seis torneos?

Falta de infraestructura para un proyecto eficaz de fuerzas básicas, incapacidad por traer refuerzos consolidados —en tiempo y forma—, ineficacia al momento de seleccionar los refuerzos, inoperancia estratégica de negociación, carencia de una figura representativa ante la Federación y ante los directivos de pantalón largo, y la falta de un referente ante el cuerpo técnico y jugadores; son solo algunas de las indudables falencias que hoy en día tiene La Máquina en la figura del Yayo de la Torre, y que desnudan una parte importante de la situación actual del equipo.

Fue sorprendente ver el rostro desencajado de Eduardo de la Torre al finalizar el Draft, donde explicaba las razones por las cuales no pudo conseguir los refuerzos deseados; sin embargo, sus declaraciones dejan un vacío en su enorme afición, ¿acaso Cruz Azul no cuenta con una estrategia de negociación ante las necesidades de mercado que se viven hoy en día?, ¿la directiva no tenía preparado un Plan B o Z para reforzarse?, ¿era Ismael Sosa el único delantero por el que podían negociar? Son solo algunas de las incógnitas, que quedarán sin responderse y que solo refuerzan la molestia de una afición ante una nueva ilusión fallida, con una pregunta que comienza a cobrar fuerza. ¿Hasta cuándo Cruz Azul… hasta cuándo?

Hasta la próxima…

Twitter: @AlbertoRomeroMP