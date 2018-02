“La fiscalía ataca de nuevo”

“El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque que se equivoque uno... eso no tiene por qué pagarlo el futbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero, la pelota... la pelota no se mancha...”

Diego Armando Maradona

Hoy en día resulta difícil hablar de la transparencia en el mundo del futbol, donde impera el negocio, la corrupción y millones de dólares e intereses detrás de cada gestión.

El Vasco Javier Aguirre hoy se ve envuelto en un escándalo que parecía haber superado hace algunos meses, pero que hoy pareciera empantanado y tristemente al borde de recibir una sentencia que pesaría en su trayectoria como técnico y como figura en el mundo del futbol, cargando una losa que difícilmente podría sacudirse.

Aguirre fue uno de los técnicos más prominentes de nuestro futbol, no debemos olvidar aquellas hazañas que consiguió, primero con el Pachuca al darle su primer campeonato en aquella final en el estadio Azul, contra Cruz Azul. Y como olvidar aquel proceso con la selección que lo llevó a la cúspide, donde fue un pilar en la consolidación de aquella dramática calificación en el partido contra Estados Unidos en su paso por la selección mexicana, y que le valió su pase directo al futbol europeo.

En días pasados, el Vasco, en una entrevista, habló que se encontraba sorprendido que tras varios años se reabriera el caso, pero a su vez tenía confianza en sus abogados lo resolverían favorablemente y que de ninguna manera se ve en riesgo de pisar la cárcel ante una posible fallo en contra por parte de la fiscalía.

“No me sorprende que se haya reabierto el caso, es entendible que no quedó satisfecha la Liga o la fiscal con la decisión del juez de archivar el caso que no se encontró nada y después de dos años se decidió cerrar el caso a falta de pruebas. Lo sorprendente es que le hayan dado curso esta apelación y finalmente iremos a un juicio”, estableció Javier Aguirre.

El caso es que hoy su carrera sufre un nuevo revés donde después de haber dirigido la selección nipona, dudo que pueda tener alguna propuesta cercana que le permita reactivar de buena forma su accionar con algún equipo.

Es un hecho que se vienen días muy complejos ante esta nueva situación y habrá que esperar la resolución final, pero sin duda puede ser un ejemplo para muchos futbolistas y entrenadores que se encuentren en acciones similares o de dudoso accionar, pues el tema del Vasco no será el primero ni el último en darse a conocer. Así que antes de que se tire la primera piedra, prefiero quedarme con esa estampa de hombre frontal y directo, con un amplio carácter y un gran nivel de conocimiento estratégico que brindó muchas alegrías a Chivas y América como jugador y más tarde a equipos como Pachuca, Osasuna y la mismísima selección en su etapa como entrenador.

Hasta la próxima…

