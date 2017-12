Peor no podría ser ¿o, si?

“El futbol no es un juego perfecto. No comprendo por qué se quiere que el árbitro lo sea”,

Pierluigi Collina

Todo comenzó con la exigencia de mantener a los de negro en condiciones idóneas para esta Liguilla, para lo que muchos —mal llamados intocables— se negaron, confiando en su jerarquía y su gafetito de FIFA para tener una excusa perfecta y posicionarse, en jaque la Liguilla de nuestro amado torneo.

Ni los Paul Delgadillo ni los Camargo podían entender la posición de la Comisión comandada por Arturo Brizio teniendo la plena confianza que serían intocables. Y qué decir de los Roberto García y Francisco Chacón para sentirse tan confiados por su posición dentro del arbitraje.

Recordemos las múltiples manchas de Chacón tras aquel escándalo donde se admitía su favoritismo hacia los equipos del norte, o las múltiples y repetitivas decisiones desfavorables de Roberto García hacia ciertos equipos de la Liga.

Así que don Arturo, un hombre que ha vivido siempre inmerso en el arbitraje y que conoce las entrañas de este mal necesario, no tuvo otra forma más que acelerar un cambio generacional y forjar nuevas caras en un momento crucial de cara a Rusia 2018, y por supuesto a todos y cada uno de los próximos ajustes tecnológicos que vienen.

La decisión no fue fácil, pero apoyado de los dueños, ha sido fundamental para salir avante ante esta dura prueba. Y es que después de las descaradas decisiones en finales como las de Santander en el Chivas-Tigres; Paul Delgadillo en el América-Cruz Azul y América-Tigres o aquella entre Toluca-Xolos.

La dura prueba de no ver a árbitros fuera de forma, intentando correr dentro de la cancha para convertirse en un simple espectador, causó la molestia del hoy presidente de esta comisión, así que se convirtió éste en un momento crucial.

Era vital recuperar el arbitraje y desaparecer ese control condicionado y secuestrado por unos cuantos, dejando de ser un verdadero referente del arbitraje, para forjar una nueva generación que además entienda el uso de la tecnología. Así que bienvenidos los Pérez Durán, los Óscar Macías, los Isaac Rojas, los Fernando Guerrero y hasta los César Ramos.

Hoy, esta apuesta de Brizio Carter debe ser un parteaguas para consolidar una nueva camada que permita volver al arbitraje mexicano a los primeros planos con una base sólida e inquebrantable, donde se deje de especular cada semana su accionar dentro y fuera de las canchas.

La promesa no debe ser el no caer en errores, pues no olvidemos que el arbitraje es humano, pero sí en una mejor preparación, un criterio unificado que los lleve a tomar decisiones más certeras y permita tener una coherencia apegados a reglamento y no a la simple regla a conveniencia de unos cuantos. Ojalá desaparezcan los árbitros prepotentes, pasados de peso y que su arrogancia nos lleve a modificar malas costumbres adquiridas que solo han dañado la forma de ver este deporte.

Veremos si este reto puede generar dividendos positivos para la liga y para nuestro futbol, pues peor creo que ya no podemos estar ¿o, si?

Hasta la próxima…

twitter@AlbertoRomeroMP