No critiquen mucho al Barça porque volverá

“En el reino de los ciegos, el bizco es el rey, pero sigue siendo bizco”. Johan Cruyff





Nos acostumbraste a verte pelear con personalidad y respetando la filosofía de tu juego contra tus más asediados rivales. Te paraste con personalidad desde Madrid hasta Moscú en cada una de tus intervenciones y fuiste construyendo una ideología futbolística en todas las oportunidades donde exhibiste tu mejor futbol.

Fuiste fuente de inspiración en muchas buenas decisiones para construir un imperio que respeta la esencia de un futbol compaginado, táctico y hasta romántico en cada intervención. Acompañado siempre del mejor; de ese “Diez” fenomenal que era capaz de sacarte avante en cada momento difícil.

Tus guardianes supieron entender la herencia de tu principal estandarte: Johan Cruyff, a través de sus aportaciones que fueron moldeando tu estructura pasando por el estilo descarado de Van Gaal, el orden de Rijkaard, la excelencia de Guardiola, la garra de Vilanova y Martino, hasta la pasión de Luis Enrique.

Diste a luz a la “Masonía” ese tridente, imponente que fue capaz de sacudir en lo más profundo de tu eterno rival, tomando lo mejor de grandes figuras como lo fueron Eto’o, Rivaldo, Ronaldhino, Alves, Márquez, Xavi, Iniesta, Puyol, Deco, y muchos más, haciendo vibrar con tu estilo alegre y apasionado en cada intervención. Mención aparte merecen tus pilares enfundados en el que para muchos resulta tu más grande joya: Lionel Messi

Por años has vivido rescatado por la magia de Messi, hasta constituir uno de los tridentes más imponentes con Suárez y Neymar. Hoy todo parece ponerse en una pausa imponente, que tu rival más odiado te ha desnudado, siendo incapaz competir ante una estructura más sólida que la tuya.

Hoy, la pelota le pertenece al Real Madrid, la ha moldeado enteramente a su gusto, con sus rasgos, con su genética ganadora, la ha hecho completamente blanca. Hoy el Madrid es más que nunca soberano, no sólo gana, atropella sin la menor misericordia destruyendo la ilusión de todos los barcelonistas de volver a levantar el pecho con la casaca del “10” en la mano.

Mi querido Barcelona hoy te enfrentas a uno de los más grandes retos donde faltan los argumentos y sobran los pretextos, para no dar continuidad a lo que construiste por décadas. Hoy no vemos en tus raíces a los herederos de esa dinastía, y vemos mucha política donde toman mayor protagonismo los de pantalón largo y no, tus pilares dentro de la cancha que puedan acompañar la magia de tu principal figura.

Qué lindo reto te enfrentas hoy en día para asumir tu posición en los próximos años, que prevean la partida de Messi, que gran reto el volver a reconstruirte y dejar de depender como lo hiciste alguna vez, de figuras que estuvieron fuera de tu alcance y que hiciste posible a pesar de ello de respetar tu esencia y sobre todo de respetar tu futbol. Que regrese tu futbol ofensivo, descarado y alegre y que por el bien de este deporte, el Madrid tenga en ti, un digno rival que este a la altura de su gran equipo hasta pararte de nuevo en su cancha para mostrar tu valía.

Hasta la próxima…

