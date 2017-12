El 2018, año de retos y oportunidades

“No soy un perfeccionista, pero me gusta que las cosas se hagan bien. Más importante que eso, siento una necesidad interminable de aprender, de mejorar, , no solo para agradar al entrenador, a los fans o a la gente, sino para sentirme satisfecho conmigo mismo. Es mi convicción que no hay límites, no importa nuestra edad”

Cristiano Ronaldo.





Termina un año de previo a la máxima competencia mundialista y es de todos conocido que viviremos un Mundial lleno de oportunidades para muchos futbolistas y selecciones que vivirán un nuevo reto en tierras rusas.

Será sin duda uno de los Mundiales con mayor número de selecciones primerizas en cuanto a participaciones en una justa de esta clase se refiere, pero también será el regreso perfecto para muchas otras, por lo que no dudemos que la supremacía de los alemanes prevalezca acompañada de dos selecciones que enamoren y se den a conocer como las nuevas revelaciones.

A nivel de equipos viviremos una Champions League donde el París Saint-Germain y Manchester City peleen por la supremacía acaparado por el Madrid y en donde veremos realmente si el Barcelona está hecho para arrebatarle la gloria a los dirigidos por Zinedine Zidane.

Para nuestra querida Concachampions veremos si Tigres es capaz de comenzar a consolidar los cimientos para ser verdaderamente un referente del futbol mexicano y conseguir su tan ansiado boleto al Mundial de Clubes.

Como olvidar nuestra querida Liga Mx donde seremos testigos si la supremacía de los del Norte prevalece y son capaces de romper la media de actuaciones de otros equipos, para observar un mejor nivel en nuestro fútbol local, o prevalecerá la forma de que cualquiera puede vencer a cualquiera.

No daría por muertos a los llamados equipos grandes, ni descalificaría la conformación de sus planteles para la consecución de un campeonato que para muchos comienza a volverse obsesión ante la constante presión mediática que existe alrededor de sus planteles.

En fin, veremos un año lleno de fútbol donde algunas figuras y equipos caerán para dar paso a nuevos ídolos y estandartes que transformen la idea de nuestro fútbol actual.

A todos les deseo un muy feliz 2018 lleno de salud y de éxitos. Y que en el plano deportivo veamos emociones y seamos parte de una nueva y mejorada historia.

Hasta la próxima…

twitter@AlbertoRomeroMP