"Coaching"; es lo de hoy

“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con qué pasará, otras hacen que suceda”

Michael Jordan





¿Qué es el coaching?, ¿Para qué sirve?, ¿Es una terapia psicológica?, ¿Es una sesión tipo AA?

¿Para Cruz Azul, una sesión tipo AA?, Qué paradoja…

Son algunas de las preguntas y cuestionamientos que mucha gente y medios de comunicación se hacen, ahora que se ha puesto de moda el término. Y es que cuando combinamos las palabras Cruz Azul y coaching, pareciera que hablamos de una burda terapia psicológica, donde los jugadores pudieran aprender a resolver la terrible crisis que vive el equipo en lo individual y en lo colectivo desde hace ya varias temporadas.

El coaching, sin embargo, es mucho más complejo, es una disciplina que acompañada de diferentes factores, además de la psicológica, ayudan a fortalecer o llegar a un estado óptimo en la vía de conseguir algún objetivo o simplemente desarrollarnos personal y profesionalmente.

La ICF (International Coach Federation, o la Federación Internacional de Coaching) lo define de otro modo: algo así como la forma disciplinada y estratégica para conseguir resultados extraordinarios, aumentando la calidad de vida de las personas o grupos.

Hoy en día, es una realidad que Cruz Azul necesitaba este tipo de técnicas que parecieran innovadoras, pero que en muchas disciplinas deportivas se llevan acabo de manera regular desde hace varios años. Las potencias europeas han desarrollado modelos multidisciplinarios que favorecen el accionar de sus deportistas. Esto no solo se trata de reforzar el ánimo de los jugadores o trabajar en sus carencias psicológicas, eso apenas sería la punta del iceberg.

El equipo, a mi entender, necesita ir más a fondo, como el aspecto disciplinario que ayude a obtener mejores conductas al momento de estar en un entrenamiento, a comprender su entorno y saber lo que representa y a quien representan, a encontrar una identidad dentro y fuera de la cancha, y no solo dedicarse a enaltecerse cuando el equipo anda bien e ir por la vida repartiendo fotos y autógrafos, ni tampoco salir de un juego al borde de las lágrimas porque un día no salieron las cosas.

La inteligencia emocional y preparación intelectual juegan mucho en el carácter de las personas, en el ego y la identidad motivacional con la que se afrontan los problemas para encontrar un equilibrio exacto, que te lleve al autoanálisis en la derrota y a la humildad en la victoria.

Muchos de los jugadores profesionales de hoy en día también necesitan una preparación básica al momento de dar una entrevista, en la forma en que se comportan ya no solo dentro del campo, sino afuera del mismo. De nada sirve que en un partido te enganches con un aficionado porque te grita algún insulto y a la semana siguiente actúes como un Dios porque hiciste el gol del triunfo, y salgas de un entrenamiento saludando desde el quemacocos de un automóvil. Técnicos jugadores y todos los que representan a un club “deberían” tener una preparación hasta cuando dan una declaración a medios, vaya, hasta cuando postean en sus redes sociales, y cuando sienten que por tratarse de su vida personal nadie puede reprimirlos o juzgarlos y que su profesión termina cuando concluye el silbatazo final de un partido. Hoy en día no se puede entender eso, y es que no se trata de esclavizarse a una profesión, sino más bien de encontrar una coherencia entre la acción y lo que quieres reflejar, para construir una atmósfera idónea donde el jugador pueda desarrollar su mejor versión tanto en lo deportivo como en lo personal.

Así que espero que parte de este coaching les dé a más de un jugador en Cruz Azul una forma hasta de salir a los medios a decir algo diferente a lo que ya nos tienen acostumbrados, ante una afición sedienta de triunfos.

Ahora bien, no esperemos que esto sea inmediato amigos, que Roma no se hizo en un día, pero por lo menos estaremos atentos a conocer si hay un pequeño indicio de cambio en este equipo llamado Cruz Azul.

Hasta la próxima…

