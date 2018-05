El rincón de Rufo

Sigue la polémica sobre la ausencia de Pizarro en la lista mundialista, si de algo le sirve al rojiblanco, en Alemania mi compadre Joachim Löw dejó fuera de Rusia a Götze sin dar mayor explicación, y además tal cual me recordó Ricardo Magallán, Pizarro tuvo la genial idea de declarar públicamente sentirse incómodo porque Osorio no lo pone en el lugar que le corresponde en la cancha... Textualmente le dijo: “No me lleves”. Felicidades a este jugador que maneja su imagen de forma brillante.

