Hoy arranca la Liguilla del futbol mexicano y los estrategas estudian a sus rivales, los jugadores se ponen física y tácticamente a punto para dar lo mejor de sí, muchos clubes tienen preparadas sorpresas en la cancha para sus rivales, todos trabajando para luchar por el título… Aaah, y Cruz Azul no se quedó atrás, le pide a sus aficionados que no se rasuren. Mmm, no pues sí, gran táctica, no sé si pensando de esta forma volverán a recurrir a la bruja.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo