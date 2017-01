Muchos coincidimos en que aún es poco tiempo para juzgar el trabajo de Paco Jémez. Pero existen tradiciones que no se pierden en Cruz Azul y para muestra Rafael Baca, quien declaró que ante los resultados conseguidos “se sienten frustrados”, y bueno, luego dicen que el problema del equipo entre fracasos y derrotas no es mental, apenas 3 jornadas y ya les cayó la losa encima. No los quiero ver en la quinta semana.

