El rincón de Rufo

Existen temas insultantes y el hablar de Jemez... Este tipo y su “valentía” lo llevaron a criticar al futbol mexicano, incluido el club que le dio trabajo, asegurando “que nos puso a todos en nuestro lugar”. Si tantas ínfulas tiene de conquistador ¿por qué no lo dijo aquí? ¿Por qué en su última conferencia tras ser eliminado por América suplicó no se me permitiera preguntar? Y si en España insulta también ante su incapacidad de dar la cara a sus fracasos ¿cómo es posible que le sigan dando trabajo?

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo