Y sigue la novela de Oswaldo Alanís, y ahora resulta que sí está pero no, es decir, aunque estará con Chivas, el DT ya dijo que con él no cuenta y por no “acceder amablemente” a extender su contrato no entra en planes... Entonces, ¿lo están obligando o no?, o ¿cómo es esto y a qué hora van brincar y a ACTUAR los superhéroes de la Asociación de Futbolistas? Porque si el jugador se queda calladito y el gremio nomás es puro pico, pues ya valió.

