El rincón de Rufo

¿Qué va a ocurrir si el técnico nacional solo toma en cuenta para la lista final a jugadores que tengan actividad constante con sus clubes? Si así ocurriera, la mayoría de los europeos quedarían fuera y deportivamente sería justo. ¿Acaso se le perdonaría que dejara fuera de los llamados a Rusia nombres de ese tamaño? Esta vez Osorio no la tiene fácil, las estrellas y esperanzas del equipo mexicano se están cayendo y quedando sin actividad. No, pues así no se puede. Ni cómo exigir.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo