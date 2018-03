El rincón de Rufo

No cabe duda que siempre existen jugadores de jerarquía y con un peso mayor en el vestidor del equipo. El caso evidente en la actualidad es Oribe Peralta, quien hace unas semanas el propio futbolista declaró: “no pasa nada si no voy al Mundial”, y bueno tan sí pasa y es tan importante el Cepillo en el grupo que el técnico nacional adelanta al primer jugador de su lista mundialista, garantizándole un lugar al artillero americanista... ¿No que no tronabas pistolita?

