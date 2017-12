Se acabó la aventura del Mundial de Clubes para Pachuca como acaba para los demás equipos mexicanos, asiáticos, africanos etc. Un torneo que no termina de convencer a nadie, que no levanta ningún interés, y las diferentes confederaciones siguen siendo comparsas y se dejan usar en un certamen diseñado para que los equipos de Europa y Sudamérica lleguen a la final. ¿Qué chiste tiene el supuesto Mundial de Clubes? A nadie le quita el sueño algo así.

