El rincón de Rufo

¡Zas! Esta vez no se quedó callado, recuerdo el final del torneo anterior cuando Matías Almeyda mencionó que había cometido errores y que éstos le habían costado el desastroso torneo con Chivas. Después trascendió que se refería a no haber exigido refuerzos y no contar con el plantel completo en la pretemporada. Hoy el Pelado revela que no le compraron nada de lo que pidió, por lo que si el barco se vuelve a hundir no lo culpen a él... Les hablan Vergara e Higuera.

tropi2000@hotmail.com • twitter@rinconderufo