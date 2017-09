Para el DT de la selección, el sabio trabajo que realiza con el representativo mexicano “le valió a Lozano ir a Europa”. Es decir, que según el estratega el Chucky le debe a Osorio el jugar en un club europeo… Y no solo eso, también admito mi error al llamar rotaciones absurdas a su forma de trabajar, pues aclara que se llaman “alternativas tácticas”. Perdónanos Osorio por no comprender tu sabiduría. Disculpen, pero la risa no me permite escribir más.

