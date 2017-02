Coincidencias de nuestro futbol. Vucetich decide ya no quemarse con los Gallos y deja al equipo, mientras que en la Sultana hace tiempo que no caminan las cosas para Rayados, un divorcio que a ambas partes dejó mal ese entre Víctor y Monterrey. Parece que se extrañan y lo mejor sería volver... Ya sé que no podría dirigir desde el banquillo, pues ya lo hizo en este torneo, pero en nuestro balompié cualquiera es técnico desde la tribuna.

