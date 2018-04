El rincón de Rufo

Ya conocemos el Síndrome de Estocolmo, hoy podría nacer el Síndrome Azul, aficionados que ante la imposibilidad de celebrar nada hacen una fiesta al jugar su último partido en un estadio viejo, incómodo, en el que vivieron derrotas y burlas. Y ahora que se quedaron sin su amada casa, ¿van a marchar para que les den vivienda o le pedirán asilo a su antagónico rival? El Síndrome Azul es muy parecido al “pégame, pero no me dejes”. Ojo niños, no mencioné el nombre del equipo, ¿acaso eres tú?

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo