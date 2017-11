El rincón de Rufo

Pumas anuncia que David Patiño sigue como DT, y con esto queda claro que el problema no era el estratega. ¿Y cuándo definen si Ares sigue? Esa es la gran pregunta, y en cuanto al técnico suena bien, se le da la oportunidad a un hombre de casa, confían en él, pero también existe la opción de pensar que es para lo único que les alcanzó... Así de agrandado como anda Patiño creyendo que está en el Barcelona (me consta), no auguro gran futuro. ¡Suerte, Pumas!

