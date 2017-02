Señor Jémez, lo cuestioné de frente y se quedó sin respuestas, volvió a perder la cabeza como le ocurrió en España. Ya tiene a Cruz Azul en clara zona de descenso, un lugar ya de sobra conocido para usted, ¿pero qué se le va a hacer? Pocas esperanzas tiene La Máquina en sus manos, según sus palabras no hay culpables y usted no se compromete a nada... No, pues ¡Felicidades! Y por cierto, lo lamento, el mundo no se acabó y aquí me tiene.

