Arranca la Liga y lo más destacado es que las “vacas sagradas” levanten la voz sobre la urgencia de formar un sindicato de futbolistas... Me gustaría que se sostengan cuando no los llamen a la selección y dejen de darles jugosos contratos... Mi deseo es que se defiendan, pero no les vendría mal preguntarle a mi querido Carlos Albert cómo le fue con la misma experiencia. El dueño del circo jamás permitirá que los enanos crezcan.

