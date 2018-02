El rincón de Rufo

Ya no entiendo al DT de Chivas, primero dijo que no tomaría en cuenta a Alanís, después acepta que declaró eso por el tema contractual del jugador, luego asfixiado por la crisis que viven los rojiblancos dice que deben traer a un director deportivo pues él no puede con el cargo extra, y cuando ve que negocian con tiburones que podrían quedarse con su puesto, una vez más recula y dice que siempre no... ¿Quieres exhibir a Almeyda? Guárdale sus declaraciones dos semanas.

