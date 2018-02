La crisis de Chivas se agudiza. Vergara confirma que Almeyda no se va, pero ya sabemos que la paciencia en el mandamás rojiblanco no es una de sus cualidades, así que lo mejor será guardar la calma y esperar acciones; hasta hoy es un misterio saber lo que ocurre al interior del Rebaño. ¿Los jugadores andan distraídos o ya no le creen al DT?.... Y bueno, en Cruz Azul la desgracia total. Caixinha, ya lo advertiste, te toca actuar, el que no juega ¡SE VA!

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo