Los amores eternos no existen, Christian Giménez, quien en su momento fuera nombrado por Cruz Azul como “el jugador más leal”, hoy después de que le dieron minutos con Pachuca, declara que “se debe a Pachuca y no a Cruz Azul”. Tiene razón, pero para los seguidores de La Máquina ahí tienen a los ídolos de barro, que se tienen que fabricar ante la ausencia de jugadores enamorados de la institución… No es personal Chaco, soy periodista.

