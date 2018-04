El rincón de Rufo

Hoy se viene una reunión mas entre la Asociación de Futbolistas y los hombres de pantalón largo de nuestro fut. Las peticiones de los jugadores son justas, el punto es sostenerse y no aflojar aun viéndose amenazados en cualquier forma. Ironías de la vida, hoy mismo Chivas disputa un título internacional con adeudos de su dirigencia desde que le ganaron la final a Tigres... No bueno, es lo más lógico en la vida, si quieres que el auto camine, llénale el tanque y no de a poquito.

