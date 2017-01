América inicia el torneo con el pie izquierdo y no me refiero al funcionamiento. A pesar de la derrota, los de Coapa no lucieron tan mal, incluso, Marchesín atajó un penal. Lo que sí es una desgracia es el color del uniforme... Ya no son Águilas, ahora son loros, ¿o es que siendo en Toluca el duelo era del chorizo rojo contra el verde? Señores dirigentes, respeten los colores del club, ¿qué sigue, ponerle un mapa de Europa en el escudo?

