La historia señala que en América se privilegia el espectáculo y queda claro que por ello se justifica la llegada de Marchesín, que hoy ha sido fuente de inspiración para los artilleros, ¡pero rivales! Ya le llenaron la canasta con varios golazos. No es que uno extrañe a Moi Muñoz, pero ayúdenle, si no seguirá siendo el blanco para que los delanteros luzcan sus mejores disparos y a él no le quede más que aplaudir.

