Buenas noticias para el América: ganó y se notó mejoría; lo malo es que venció al Morelia que está luchando por salvarse de no descender y es el equipo olvidado por sus dueños; Cruz Azul lo vuelve a hacer y no llega la victoria... su “brillante” entrenador ya no encuentra argumentos para explicar las desgracias de su equipo, y Chivas rescata punto en el último minuto, y al parecer funcionó Chivas Tv. ¡¡¡Esa sí es victoria!!!

