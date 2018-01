El rincón de Rufo

Nos enteramos que la Fede rechazó una invitación de la selección inglesa para jugar un partido amistoso de cara a la Copa del Mundo, y sí, todos nos desgarramos las vestiduras y otra vez no puede ser lo deportivo. No les importa. Y todo es porque no se transmitiría por las cadenas que tienen los derechos del Tri. Mmm, alto ¡detengan todo! ¿Qué no estamos solicitando vivir en una sociedad donde todo se respete? Ok señores, los contratos se respetan. Fin de la plática, sin llorar.

