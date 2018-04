El rincón de Rufo

Hoy el mundo se maravilla ante la chilena de CR7. Un golazo, una pintura... Ahora muchos detractores podrán imaginar las maravillas que hizo Hugo Sánchez con las anotaciones de fantasía que logró con el Real Madrid y Atlético. Europa quedó a los pies del Pentapichichi. Tristemente aquí no valoramos la magnitud de figura que es y fue el Niño de Oro, y a mí me disculpan, pero yo me quedo con el poema que Hugo hizo ante el Logroñes, que leído al revés es ¡señor gol!

