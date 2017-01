Aviso importante: Héctor González Iñárritu aseguró que no existe crisis en el arbitraje en México... Por ello, supongo que a partir de hoy queda prohibido que cualquier técnico, jugador, dirigente e incluso usted se queje del trabajo arbitral. Ya no se vale señalar los errores de los silbantes o criticar que no se juzga con el mismo criterio jugadas idénticas y mucho menos decir que están más metidos en la grilla. Fin del comunicado.

tropi2000@hotmail.com

twitter@rinconderufo